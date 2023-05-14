Леброн Джеймс — младшему сыну: продолжай в том же духе, юный король

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выложил видео со своим младшим сыном Брайсом в своих социальных сетях с подписью «Продолжай в том же духе, юный король».

В данный момент Брайсу Джеймсу 15 лет. Он младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и поступил в университет Южной Калифорнии.

Леброн неоднократно заявлял, что его цель — сыграть со своим сыном Бронни за одну команду в НБА. Старший сын будет доступен для выбора на драфте уже в 2024 году. Форвард «Лейкерс» объявил, что перейдёт в любую команду, которая задрафтует его сына.

Брайс Джеймс также показывает большой потенциал и уже в 2026 году также может оказаться в лиге.

Леброн намерен сыграть вместе со старшим сыном: Леброн: по-прежнему серьёзно отношусь к тому, чтобы сыграть с Бронни в НБА

Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке