Леброн Джеймс — младшему сыну: продолжай в том же духе, юный король

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выложил видео со своим младшим сыном Брайсом в своих социальных сетях с подписью «Продолжай в том же духе, юный король».
В данный момент Брайсу Джеймсу 15 лет. Он младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и поступил в университет Южной Калифорнии.
Леброн неоднократно заявлял, что его цель — сыграть со своим сыном Бронни за одну команду в НБА. Старший сын будет доступен для выбора на драфте уже в 2024 году. Форвард «Лейкерс» объявил, что перейдёт в любую команду, которая задрафтует его сына.
Брайс Джеймс также показывает большой потенциал и уже в 2026 году также может оказаться в лиге.
Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке
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