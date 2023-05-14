Алекс Карузо предсказал повторение сценария плей-офф 2020 года

Защитник «Чикаго Буллз» Алекс Карузо написал в своих социальных сетях, что если «Бостон Селтикс» выиграет в сегодняшнем матче с «Филадельфией Сиксерс», то лигу ждёт повторение сценария плей-офф 2020 года.
Сегодня, 14 мая, в 22:30 мск начнётся седьмая игра в рамках полуфинала Восточной конференции между «Бостоном» и «Филадельфией». Если «Селтикс» пройдут дальше, то они сыграют с «Майами» в третьем раунде плей-офф уже в третий раз за последние четыре года. Первый раз это произошло как раз в 2020 году — «Майами» оказался сильнее. Второй раз команды встретились в прошлом сезоне, и в тот раз «Бостон» оказался в финале.
Финал Западной конференции нынешнего сезона — «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» — также повторяет плей-офф 2020 года. В тот раз «Лейкерс» одолели «Наггетс» и вышли в финал, где взяли чемпионство. Алекс Карузо был частью той чемпионской команды.
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