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Главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич скончался на 61-м году жизни

Главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич скончался на 61-м году жизни
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Сегодня, 14 мая, на 61-м году жизни скончался главный тренер второй команды баскетбольного клуба ЦСКА серб Предраг Бадняревич, сообщает пресс-служба.

Специалист возглавил вторую команду армейцев в сезоне-2020/2021, и через год коллектив занял шестое место в Суперлиге, показав лучший результат в истории.

«Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком. У Предрага остались старший сын, вдова и младший сын, которому ещё не исполнилось семи лет. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, многочисленным ученикам и друзьям тренера», – говорится в сообщении.

Напомним, в сезоне-2022/2023 победителем Суперлиги стал «Уралмаш» из Екатеринбурга, в финальной серии плей-офф обыгравший по итогам трёх матчей московскую «Руну».

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