Эксперт: мы все притворялись на протяжении 10 лет, что доверяем Хардену в плей-офф

Известный спортивный эксперт Колин Коухерд высказался по поводу разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.
«Мы все делали вид, что доверяем Джеймсу Хардену в плей-офф, на протяжении уже десяти лет», — приводит слова Коухерда ClutchPoints.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.
«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».
Ранее центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу поражения в полуфинальной серии Восточной конференции от «Бостон Селтикс».
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