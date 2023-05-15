Три действующих игрока НБА попали в Топ-10 списка Forbes в спорте по итогам 2022 года

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и звёздный лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант попали в Топ-10 списка Forbes в спорте в 2022 году, сообщает Sports Network.

Больше всех игроков НБА по итогам прошлого года заработал Леброн Джеймс ($ 119,5 млн, четвёртое место). Следующим по количеству заработанных денег за 2022 год стал Стефен Карри ($ 100,4 млн, восьмое место). Замкнул тройку богатейших Кевин Дюрант ($ 89,1 млн, 10-е место).

Отметим, что первые три места данного списка Forbes достались футболистам: Криштиану Роналду ($ 136 млн, первое место), Лионель Месси ($ 130 млн, второе место), Килиан Мбаппе ($ 120 млн, третье место). Также в Топ-10 попали боксёр Сауль «Канело» Альварес ($ 110 млн, пятое место), а также гольфисты Дастин Джонсон ($ 107 млн, шестое место) и Фил Микельсон ($ 106 млн, седьмое место).