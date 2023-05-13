«Он удивительный баскетболист». Стефен Карри высказался о Леброне Джеймсе

Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о полуфинальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс», похвалив легендарного форварда соперника Леброна Джеймса.

«Каждый раз это битва. Да, я знаю, во время серий плей-офф НБА происходит много разных историй, ты играешь с разными партнёрами и всё такое… Но это просто шикарный баскетбол, шикарное соревнование. Само осознание того факта, кто такой Леброн, кем он был всю карьеру, сколько наград и чемпионатов он выиграл, сколько рекордов поставил.

Леброн – удивительный баскетболист. Он заставляет тебя выкладываться на полную, показывать лучшее, когда ты играешь против него и стараешься победить. Я думаю, это работает и наоборот. Между нами очень много уважения», – приводит слова Карри портал Sportskeeda.

Напомним, «Лейкерс» обыграл «Уорриорз» в полуфинальной серии со счётом 4-2. В шестом матче Леброн набрал 30 очков, Карри – 32.

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