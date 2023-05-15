Паскуаль — о 4-м месте по итогам сезона: летом мы потеряли почти всех ключевых игроков

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ от столичного ЦСКА (79:82), которое перечеркнуло надежды клуба с берегов Невы на бронзовые медали по итогам сезона.
«Поздравляю ЦСКА с победой и бронзой. К сожалению, мы не играли в финале, и за золото борются УНИКС и «Локо». Но все команды в плей-офф проявили характер, показали лучшую игру. Для нас финиш сезона получился невероятным, мы уступили казанцам на последних секундах решающего матча, а значит, были не так хороши в решающие моменты. Закончили сезон с единственным трофеем – Суперкубком Лиги ВТБ. Хотели большего, но у нас было сложное лето, в течение которого мы потеряли практически всех ключевых игроков и фактически на протяжении сезона строили новую команду. Травмы поставили нас на грань, и на этой грани наших усилий было недостаточно. Сезон предопределили 1-2 владение, 1-2 подбора.
Поздравления и благодарности болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Спасибо всем, кто был рядом с командой, совету клуба, президенту», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Напомним, эти же соперники встречались в финале прошлого сезона. Тогда победу со счётом 4-3 одержал клуб из северной столицы, впервые в своей истории выиграв золото Единой лиги ВТБ.
В полуфинале текущего сезона армейцы не смогли сломить сопротивление «Локомотива-Кубань» (3-4), а «Зенит» — УНИКСа (3-4).
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