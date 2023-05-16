«Это стало началом моего конца». Дерозан и Джордж вспомнили моменты с Леброном Джеймсом

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан вспомнили эпизоды с участием лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Помню, как Леброн сделал тот самый флоатер с одной ноги и попал в цель. Это стало началом моего конца в «Рэпторс», — сказал Дерозан в подкасте Podcast P with Paul George.

«Аналогично: это был мой последний раз в «Пэйсерс». Тоже попал под раздачу, итог — нас обыграли со счётом 4-0», — добавил Джордж во время беседы.

В полуфинале плей-офф НБА — 2018 в Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» встречался с «Торонто Рэпторс» (4-0), за который выступал Дерозан. В третьем матче серии Леброн Джеймс исполнил победный бросок под сирену. Этим же летом «Рэпторс» обменяли Дерозана в «Сан-Антонио Спёрс» на Кавая Леонарда.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В 2017 году «Кливленд» Джеймса встретился в 1/4 финала Востока с «Индианой Пэйсерс» Пола Джорджа. Серия закончилась со счётом 4-0 в пользу огайского коллектива. После розыгрыша плей-офф «Пэйсерс», в свою очередь, обменяли Джорджа в «Оклалахому-Сити Тандер» на Домантаса Сабониса и Виктора Оладипо.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.