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Руди Гэй критически высказался в адрес НБА

Руди Гэй критически высказался в адрес НБА
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8-й номер драфта НБА 2006 года Руди Гэй после седьмого матча полуфинального противостояния Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Филадельфией Сиксерс» (112:88) опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором раскритиковал НБА.

«Современная НБА просто ужасна», — написал Гэй.

Напомним, вчера, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.

«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».

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