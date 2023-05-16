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НБА отменила технический фол Брауна, полученный в седьмой игре с «Филадельфией»

НБА отменила технический фол Брауна, полученный в седьмой игре с «Филадельфией»
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Технический фол лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна в матче с «Филадельфией Сиксерс» был отменён после рассмотрения офисом лиги.

В том эпизоде один из запасных соперника, Жорж Ньянг, схватил Брауна за ногу во время игры, после чего Браун возмутился. Во время игры оба баскетболиста получили по техническому фолу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, вчера, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.

«Бостон» выиграл серию со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».

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