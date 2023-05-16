Ватутин: бронза — не то, чего ЦСКА хотелось в начале сезона

Президент и генеральный директор московского ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги сезона Единой лиги ВТБ для команды.

Днём ранее ЦСКА обыграл «Зенит» и завоевал бронзовые медали соревнований.

«Что и говорить, тяжёлая концовка сезона: это и неудача в полуфинале, и нападение на Алексея Шведа, и внезапная кончина главного тренера молодёжки Предрага Бадняровича. Разумеется, бронза — это не то, чего хотелось в начале сезона, амбиции и качество баскетбола в регулярке позволяли надеяться на большее.

Хорошего было немало, я имею в виду и сам зрелищный баскетбол, и настроение команды, её взаимодействие с тренерским штабом. Мы установили рекорд по числу побед подряд, собрали много индивидуальных призов, но не добились главной цели. Поэтому сезон оставил неоднозначное впечатление, но приятно его завершить дома победой и медалями.

В целом серия за третье место нам удалась: выиграли четыре матча подряд, хотя во время первой проигранной в Москве встречи команда выглядела эмоционально опустошённой, совершенно без энергии. Формально это была серия за бронзу, но я её видел, скорее, серией за отношение к делу, за уважение к болельщикам, поэтому хочу поблагодарить команду и тренерский штаб за то, что не опустили руки и проявили характер. После первой игры в раздевалке все откровенно поговорили, и это нам помогло. Сейчас очень важно понять, что пошло не так, и сделать работу над ошибками.

Хочу сказать спасибо болельщикам, семьям, близким, родным и друзьям огромное спасибо за поддержку, для нас это очень важно, постараемся переплавить бронзу в металл подороже», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».