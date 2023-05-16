Названы кандидаты на пост главного тренера «Филадельфии» после увольнения Дока Риверса
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Стали известны кандидаты на пост нового главного тренера «Филадельфии Сиксерс» после ухода из клуба Дока Риверса.
В числе кандидатов Майк Буденхольцер, Сэм Касселл, Майк Д’Антони, Ник Нёрс, Фрэнк Вогель и Монти Уильямс, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Стоит отметить, что Монти Уильямс, Майк Буденхольцер и Ник Нёрс были уволены из своих клубов в конце нынешнего сезона. Сэм Касселл, в свою очередь, был ассистентом Дока Риверса в «Сиксерс».
«Филадельфия» — пятый клуб НБА, у которого на данный момент нет главного тренера.
В нынешнем сезоне «Филадельфия» заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф команда проиграла прошлогодним финалистам «Бостон Селтикс» — 3-4.
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