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Названы кандидаты на пост главного тренера «Филадельфии» после увольнения Дока Риверса

Названы кандидаты на пост главного тренера «Филадельфии» после увольнения Дока Риверса
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Стали известны кандидаты на пост нового главного тренера «Филадельфии Сиксерс» после ухода из клуба Дока Риверса.

В числе кандидатов Майк Буденхольцер, Сэм Касселл, Майк Д’Антони, Ник Нёрс, Фрэнк Вогель и Монти Уильямс, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Стоит отметить, что Монти Уильямс, Майк Буденхольцер и Ник Нёрс были уволены из своих клубов в конце нынешнего сезона. Сэм Касселл, в свою очередь, был ассистентом Дока Риверса в «Сиксерс».

«Филадельфия» — пятый клуб НБА, у которого на данный момент нет главного тренера.

В нынешнем сезоне «Филадельфия» заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф команда проиграла прошлогодним финалистам «Бостон Селтикс» — 3-4.

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