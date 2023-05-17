Никола Йокич забросил под сирену дальний трёхочковый через Энтони Дэвиса

Под самый конец третьей четверти матча «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздный сербский центровой Никола Йокич исполнил дальний бросок с сопротивлением центрового калифорнийской команды Энтони Дэвиса. Дэвис отреагировал на момент с улыбкой.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч в рамках финала Западной конференции проходил в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)». Хозяева выиграли со счётом 132:126.

Йокич оформил очередной трипл-дабл: 34 очка, 21 подбор и 14 результативных передач. Дэвис также закончил матч с выдающейся статистикой: 40 очков, 10 подборов и два блокшота.

Счёт в серии 1—0 в пользу «Денвера».