Стив Керр: у меня нет иллюзии, что я останусь в «Уорриорз» на всю жизнь

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр порассуждал о своём будущем в калифорнийской команде, учитывая заканчивающийся в 2024 году контракт.

«Нашей организации предстоит много решений грядущим летом. Ситуация с моим контрактом не является сейчас главным приоритетом для организации, и не должна. Самое важное сейчас — продление контракта с Бобом Майерсом (генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» — Прим. «Чемпионата), потому что это решение повлияет на все последующие: драфт, контракты игроком, межсезонье. Франшиза займётся моим соглашением тогда, когда посчитает нужным, я не спешу с этим.

Я люблю тренировать здесь, этих игроков, я люблю жить тут. Но вы должны понимать — я в НБА. Вы можете смотреть новости каждый день на своём телефоне и регулярно видеть, как увольняют тренеров уровня члена Зала славы. Я никогда не видел лигу в подобном состоянии. Поэтому у меня нет иллюзии, что я останусь в «Уорриорз» на всю жизнь», — приводит слова Керра с пресс-конференции «ClutchPoints» в своих социальных сетях.