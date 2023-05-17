Леброн: люди действительно не понимают, кто Вембаньяма такой и кем он собирается стать

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу прогнозируемого первого номера драфта НБА — 2023 француза Виктора Вембаньямы.

«Он вырос, наблюдая за Дюрантом и Карри. Он подумал: «Означает ли, что только потому, что я высокий, я должен оставаться близко к кольцу? Мне следует поработать над своим броском».

Люди действительно не понимают, кто он такой и кем он собирается стать. Ему просто нужно уважать игру. Баскетбольные боги наказывают тех, кто остепенился, карма здесь очень сильна», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. В 33 матчах за свою команду в текущем сезоне француз набирает 21,6 очка, делает 10,5 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.

С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в НБА. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, француз имеет отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.