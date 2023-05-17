Кущенко: УНИКС заслуженно выиграл чемпионат

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу победы УНИКСа в чемпионате, сделав акцент на том, что во многом это произошло благодаря президенту УНИКСа Евгению Богачёву.

«Слава Богу, он дождался этого момента! Он очень переживал. Кубок заслуженно ушёл Евгению Борисовичу. Это многолетняя и системная победа.

У меня была ностальгия по тем временам, когда в Казани всё гремело, вы бились с ЦСКА и «Урал-Грейтом», а на арене творилось что-то невообразимое. И вот сегодня я не поверил, что сижу в Казани. Я сказал Евгению Борисовичу: «Не верю, что это Казань!», — приводит слова Кущенко БИЗНЕС Online.

Напомним, после пяти сыгранных матчей счёт в серии 4-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. Казанцы завоевали титул впервые в истории. Ранее они четыре раза становились серебряными призёрами турнира (в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022).