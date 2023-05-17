«Мы не очень похожи». Йокич отреагировал на сравнение с Леброном Джеймсом

Сербский звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отреагировал на сравнение с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Леброн может прыгать выше? Это очень обидно. На самом деле я шучу. Cравнение с одним из лучших в истории, или с лучшим в истории, я считаю очень крутым. Но мы не очень похожи. Мы по-разному влияем на игру, хотя он действительно великолепен», — приводит слова Йокича ESPN.
Напомним, что сегодня, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:126.
Йокич в этой игре оформил трипл-дабл: 34 очка, 21 подбор и 14 передач. В активе Леброна 26 очков, 12 подборов и девять результативных передач.
- 17 мая 2023
-
12:58
-
12:51
-
11:53
-
11:23
-
10:30
-
10:25
-
09:47
-
09:41
-
09:00
-
08:17
-
08:02
-
07:53
-
07:41
-
06:51
-
06:39
-
06:22
-
06:04
-
05:54
-
04:46
-
03:54
-
03:05
-
02:54
-
02:13
-
00:15
- 16 мая 2023
-
23:55
-
23:17
-
23:08
-
22:46
-
22:17
-
22:06
-
22:04
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:46