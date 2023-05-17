«Мы не очень похожи». Йокич отреагировал на сравнение с Леброном Джеймсом

Сербский звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отреагировал на сравнение с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Леброн может прыгать выше? Это очень обидно. На самом деле я шучу. Cравнение с одним из лучших в истории, или с лучшим в истории, я считаю очень крутым. Но мы не очень похожи. Мы по-разному влияем на игру, хотя он действительно великолепен», — приводит слова Йокича ESPN.

Напомним, что сегодня, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:126.

Йокич в этой игре оформил трипл-дабл: 34 очка, 21 подбор и 14 передач. В активе Леброна 26 очков, 12 подборов и девять результативных передач.