«Возможно, самый мастеровитый парень в лиге». Йокич — о Дэвисе

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после победы своей команды над «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:126) в первом матче финала Западной конференции НБА высказался о своём коллеге по амплуа Энтони Дэвисе, выступающем за калифорнийский клуб.

«Он, возможно, самый мастеровитый парень, если принимать во внимание его рост и то, как он обращается с мячом. Насколько у него хороший бросок и как он атакует щит. Возможно, один из самых талантливых игроков в лиге», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Напомним, в матче с «Денвером» Дэвис записал на свой счёт 40 очков, 10 подборов и 3 передачи. Йокич отметился трипл-даблом из 34 очков, 21 подбора и 14 передач.

Второй матч серии между «Наггетс» и «Лейкерс» пройдёт в ночь с 18 на 19 мая.