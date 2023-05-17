Кентавиус Колдуэлл-Поуп назвал «единственное отличие» Йокича от Леброна

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп считает, что между его звёздным одноклубником Николой Йокичем и лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом есть лишь одно различие.

«Мне кажется, что единственное отличие заключается в том, что у Леброна выше прыжок, чем у Йокича», — сказал Колдуэлл-Поуп на пресс-конференции.

Напомним, в первом матче финала Западной конференции НБА, который прошёл в Денвере (Колорадо), «Наггетс» обыграли «Лейкерс» со счётом 132:126. В этой игре Йокич отметился трипл-даблом из 34 очков, 21 подбора и 14 передач. На счету Леброна в этом матче 26 очков, 12 подборов и 9 передач.

Второй матч серии между «Наггетс» и «Лейкерс» пройдёт в ночь с 18 на 19 мая.