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Эксперт назвал команду, в которую может перейти Джеймс Харден

«Финикс Санз» заинтересован в приобретении разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена. Об этом сообщает NBA Central со ссылкой эксперта Брайана Гельцейлера из Sirius XM и NBA TV.

Напомним, вчера, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.

«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».

В нынешнем розыгрыше плей-офф Харден баскетболист принял участие в 11 матчах, в среднем набирая 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил о намерениях «Хьюстон Рокетс» вернуть своего бывшего лидера.