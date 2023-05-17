Аналитик ESPN: Йокич доказывает, что является лучшим игроком в баскетболе

Бывший игрок НБА, ныне аналитик ESPN Джей Уильямс считает центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича лучшим баскетболистом в мире.
«Выступление Йокича прошлым вечером было просто особенным. Оно было исключительным. Он доказывает, что является лучшим игроком в баскетболе. Он всё ещё пытается выиграть корону. Я не собираюсь отдавать её ему [раньше времени], потому что она пока ещё принадлежит Стефу [Карри]. Но всё идёт именно к этому», — сказал Уильямс в эфире KJM.
Напомним, в первом матче финала Западной конференции НБА, который прошёл минувшей ночью в Денвере (Колорадо), «Наггетс» обыграли «Лейкерс» со счётом 132:126. В этой игре Йокич отметился трипл-даблом из 34 очков, 21 подбора и 14 передач.
Второй матч серии между «Наггетс» и «Лейкерс» пройдёт в ночь с 18 на 19 мая.
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