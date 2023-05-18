Эрик Споэльстра высказался о влиянии Бэма Адебайо после 1-го матча с «Бостоном»

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после первого матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции отметил важность центрового флоридского коллектива Бэма Адебайо.

«Как можно оценить важность Бэма? Вряд ли вы найдёте ответ в официальном протоколе матча», — сказал Споэльстра во время интервью.

Напомним, самым результативным игроком матча стал Джимми Батлер. На его счету сегодня 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов. Также хорошую игру показал центровой Бэм Адебайо. В его активе 20 очков, восемь подборов и пять ассистов.

У «Бостона» стоит выделить форварда Джейсона Тейтума. Он набрал 30 очков и семь подборов, но совершил три потери в концовке матча. Хорошую игру показал защитник Джейлен Браун: 22 очка, девять подборов и пять передач.

Счёт серии — 1-0 в пользу «Майами».