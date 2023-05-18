Батлер: хочется, чтобы тебя ценили по-настоящему

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал своё выступление в первом матче финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс».

«Это именно то, чего хочет каждый баскетболист, — чтобы его хотели видеть в своей команде, чтобы его ценили по-настоящему», — сказал Батлер на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся первый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джимми Батлер. На его счету 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов.