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«Другой уровень». Трей Янг и Пау Газоль оценили выступление Батлера в матче с «Бостоном»

«Другой уровень». Трей Янг и Пау Газоль оценили выступление Батлера в матче с «Бостоном»
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Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг, а также легендарный Пау Газоль оценили выступление лидера «Майами Хит» Джимми Батлера в первом матче финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (123:116, 1-0).

«Джимми определённо на другом уровне в плей-офф… что бы он ни говорил», — написал Янг.

«Ещё одно выдающееся выступление», — добавил Газоль.

Напомним, Батлер стал самым результативным игроком матча. На его счету 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов. Также хорошую игру показал центровой Бэм Адебайо. В его активе 20 очков, восемь подборов и пять передач.

У «Бостона» стоит выделить форварда Джейсона Тейтума. Он набрал 30 очков и сделал семь подборов, но совершил три потери в концовке матча. Хорошую игру показал защитник Джейлен Браун: 22 очка, девять подборов и пять передач.

Счёт серии — 1-0 в пользу «Майами».

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