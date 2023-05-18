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Лоури: Батлер не просто так считается одним из лучших в мире

Лоури: Батлер не просто так считается одним из лучших в мире
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Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури высказался по поводу лидера команды Джимми Батлера, который продемонстрировал отличную игру в первом матче финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс».

«Он не просто так считается одним из лучших игроков в мире», — приводит слова Лоури ESPN.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся первый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джимми Батлер. На его счету 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов.

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