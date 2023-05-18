Браун объяснил поражение в первом матче финала Восточной конференции

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу первого матча финала Восточной конференции с «Майами Хит».
«Мы вышли слишком расслабленными. Было такое ощущение, что мы играем типичный матч регулярки. А это финал Восточной конференции. Нам необходимо играть с гораздо большей интенсивностью, чем сегодня», — приводит слова Брауна журналист Джарет Уэйс в социальных сетях.
Напомним, сегодня, 18 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся первый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.
Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джимми Батлер. На его счету 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов.
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