Браун объяснил поражение в первом матче финала Восточной конференции

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу первого матча финала Восточной конференции с «Майами Хит».

«Мы вышли слишком расслабленными. Было такое ощущение, что мы играем типичный матч регулярки. А это финал Восточной конференции. Нам необходимо играть с гораздо большей интенсивностью, чем сегодня», — приводит слова Брауна журналист Джарет Уэйс в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся первый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джимми Батлер. На его счету 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов.