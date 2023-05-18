«Мне предстоит с этим разобраться». Энтони Дэвис — о защите против «Наггетс»

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли он справиться с атакой «Денвер Наггетс» в финальной серии Западной конференции.
«Поэтому мне и платят большие деньги. Мне предстоит с этим разобраться», — сказал Дэвис.
Напомним, вчера, 17 мая, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:126.
В этой встрече Энтони Дэвис записал на свой счёт 40 очков, 10 подборов и три передачи. Лидер «Денвера» Никола Йокич отметился трипл-даблом из 34 очков, 21 подбора и 14 передач.
Второй матч серии между «Наггетс» и «Лейкерс» пройдёт в ночь с 18 на 19 мая.
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