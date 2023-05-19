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Бэйлесс категорично высказался о шансах Вембаньямы превзойти Леброна Джеймса

Бэйлесс категорично высказался о шансах Вембаньямы превзойти Леброна Джеймса
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Известнейший аналитик Скип Бэйлесс поделился мнением о 19-летнем перспективном французском баскетболисте Викторе Вембаньяме.

«Может, этот парень и замечательный, но многие забывают, что Леброн играет великолепно уже очень долго. Многие забывают, каким великим был Леброн в старших классах. Леброн очень долго играл на высоком уровне и до сих пор продолжает играть. Даже просто думать о том, что у Вембаньямы будет такая же карьера, нелепо, и вообще это просто категорически неправильно», — сказал Бэйлесс в эфире UNDISPUTED.

19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. Многими аналитиками называется первым выбором драфта НБА — 2023.

Вембаньяма вместе с семьёй следит на результатами драфт-лотереи:

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