Майкл Портер-младший рассказал, что Майк Мэлоун произнёс в раздевалке

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший поведал, что главный тренер команды Майк Мэлоун сказал игрокам в раздевалке после второй подряд победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии.

«Что сказал Майк Мэлоун в раздевалке? Он не стал говорить о том, что мы забрались слишком далеко. Он сказал: «Хорошая победа, дальше — Лос-Анджелес. Потому что работа ещё не закончена», – сказал Портер на пресс-конференции.

Сегодня, 19 мая, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:103.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 37 очков и совершил 10 подборов.