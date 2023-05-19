Остин Ривз — о поражении в матче с «Денвером»: снимаю перед ними шляпу
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал поражение своей команды в матче с «Денвер Наггетс» в рамках серии финала Западной конференции.
«Если мне не изменяет память, у них было четыре владения подряд, в которых они забросили трёхочковые. Парочка из этих бросков были хорошо прикрыты нами, в паре других у нас произошло недопонимание в защите. Снимаю перед ними шляпу, они исполняли броски именно в те моменты, когда нужно было», — приводит слова Ривза Lakers Nation в своих социальных сетях.
Сегодняшний матч, проходивший в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)», закончился в пользу хозяев со счётом 108:103.
Счёт серии — 2-0 в пользу «Наггетс». Следующие два матча пройдут в Лос-Анджелесе.
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