Тим-менеджер «Локомотива-Кубань» поделился статистикой переездов команды
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Тим-менеджер «Локомотива-Кубань» Роман Пашутин показал, сколько времен было затрачено на переезды команды в этом сезоне ввиду закрытого аэропорта в Краснодаре.
— 45 часов на поездах
— 100 часов на автобусах
— 150 часов на самолётах
— 105 ночей в отелях
— 40 ночей в Москве
Несмотря на тяжёлые условия, команда вышла в финал Единой лиги ВТБ, где уступила казанскому УНИКСу в серии со счётом 1-4.
Команда лишь единожды раньше доходила до финальной стадии — в сезоне 2012/2013, где проиграла борьбу за чемпионство московскому ЦСКА. Помимо этого, команда является двукратным обладателем Кубка России, бронзовым призёром Евролиги, обладателем Кубка Европы, а также четырёхкратным обладателем бронзовых наград в рамках чемпионата России.
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