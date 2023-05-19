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Молодой игрок «Сан-Антонио» раскритиковал Леброна за симуляции

Молодой игрок «Сан-Антонио» раскритиковал Леброна за симуляции
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Польско-американский форвард «Сан-Антонио Спёрс» Джереми Сохан в своих социальных сетях указал на то, что звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс очень много «флопает».

«Почему Король Джеймс «флопает» так часто?» — написал Сохан.

Леброн имеет славу игрока, который часто исполняет «флопы». Например, во время серии в рамках полуфинала Западной конференции между «Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр неоднократно критиковал судей за то, что те позволяют игрокам «Лос-Анджелеса» симулировать. За все пять матчей серии игроки команды из Сан-Франциско получили в общей сложности 139 персональных фолов, тогда как игроки «озёрников» — лишь 97.

«Лейкерс» играют в финале Запада против «Денвер Наггетс». Счёт противостояния — 2-0 в пользу «Наггетс».

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