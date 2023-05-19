Джамал Маррей установил рекорд по очкам в четвёртой четверти
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей набрал 23 очка в сегодняшнем матче в рамках серии финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс». Таким образом, он стал первым игроком за последние 25 лет в лиге, который набирал 20 или более очков в четвёртых четвертях в играх плей-офф четыре раза.
23 очка Маррея помогли «Наггетс» одержать победу в матче со счётом 108:103. Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Колорадо.
Маррей закончил матч с 37 очками, 10 подборами, пятью результативными передачами и четырьмя перехватами.
Следующие два матча пройдут в Лос-Анджелесе. Победитель серии выйдет в финал НБА, где встретится с представителем Восточной конференции — «Бостоном Селтикс» или «Майами Хит».
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