Джамал Маррей: мы привыкли играть на высокогорье

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей поделился мыслями после победного матча с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Ты не хочешь жалеть о том, что не выложился полностью во время игры, когда возвращаешься домой. Не хочешь думать о том, что ты мог сделать тот или иной пас или мог принять другое решение. Мы были уставшие и знали, что соперник тоже. Но мы привыкли играть на высокогорье», — приводит слова Маррея журналист Мэтт Мур в своих социальных сетях.

Сегодняшний матч, проходивший в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)», закончился в пользу хозяев со счётом 108:103. Счёт серии — 2-0 в пользу «Наггетс».

Город Денвер находится на высоте в пару километров над уровнем моря. Аналитики считают, что высокогорье помогает домашним командам.