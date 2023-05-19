Никола Йокич — о Джамале Маррее: он был замечателен, он выиграл нам матч

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал игру своего партнёра по команде разыгрывающего Джамала Маррея во втором матче серии в рамках финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Он был замечателен, он выиграл нам матч. Он набрал более 20 очков в четвёртой четверти, он вывел нас вперёд. Он зарядил нас своей энергией. Возможно, у него были проблемы с бросками в первой половине, но он стал их попадать именно тогда, когда это нужно было больше всего», — сказал Йокич на послематчевой пресс-конференции.

Маррей набрал 23 очка в четвёртой четверти. Разыгрывающий закончил матч с 37 очками, 10 подборами, пятью результативными передачами и четырьмя перехватами.