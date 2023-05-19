Везенков: посвящаю награду MVP Евролиги матери

Форвард греческого «Олимпиакоса» Александар Везенков отреагировал на награду самому ценному игроку сезона-2022/2023 Евролиги.
«Хотя у меня особые отношения с отцом, я бы посвятил награду матери. Она сама вырастила меня, возила меня в школу и на тренировки, поехала [со мной] в Салоники. Разумеется, отец, сестра и вся семья тоже меня поддерживали, но я посвящаю награду своей матери.
Во время пандемии я пересмотрел некоторые вещи. Сказал себе, что мне нужно изменить, чтобы выйти на новый уровень. Я очень много работал, но думаю, что было много факторов успеха. Я не могу оставить без внимания своего тренера Барцокаса, который терпел мои ошибки и дал возможность расти. Возможно, у других тренеров не хватило бы на это терпения. Я не могу не упомянуть весь персонал «Олимпиакоса», партнёров по команде. Вся команда помогла мне добраться туда, где я сейчас нахожусь. Есть бесчисленное количество людей, которых я могу благодарить часами. Каждый внёс свою лепту», — приводит слова Везенкова Basket News.
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