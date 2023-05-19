Фото: Арвидас Сабонис посетил матч молодёжной команды «Жальгириса»

Фото: EUROLEAGUE
Чемпион Олимпиады-1988, заслуженный мастер спорта СССР Арвидас Сабонис посетил матч финальной серии Adidas Next Generation Tournament между молодёжными командами «Жальгириса» и «Ховентута».
«Настоящая легенда европейского баскетбола», – прокомментировали визит Сабониса в пресс-службе Евролиги.
Напомним, Сабонис завершил профессиональную карьеру в 2004-м году в составе «Жальгириса». До этого он отыграл семь сезонов за клуб НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс». Литовец входит в зал славы ФИБА. Он три раза становился чемпионом СССР, один раз победил в Евролиге и шесть раз признавался лучшим баскетболистом Европы по версии Euroscar.
Матч между молодёжными командами «Жальгириса» и «Ховентута» завершился победой клуба из Каунаса со счётом 69:64.
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