Фото: Арвидас Сабонис посетил матч молодёжной команды «Жальгириса»

Фото: EUROLEAGUE

Чемпион Олимпиады-1988, заслуженный мастер спорта СССР Арвидас Сабонис посетил матч финальной серии Adidas Next Generation Tournament между молодёжными командами «Жальгириса» и «Ховентута».

«Настоящая легенда европейского баскетбола», – прокомментировали визит Сабониса в пресс-службе Евролиги.

Напомним, Сабонис завершил профессиональную карьеру в 2004-м году в составе «Жальгириса». До этого он отыграл семь сезонов за клуб НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс». Литовец входит в зал славы ФИБА. Он три раза становился чемпионом СССР, один раз победил в Евролиге и шесть раз признавался лучшим баскетболистом Европы по версии Euroscar.

Матч между молодёжными командами «Жальгириса» и «Ховентута» завершился победой клуба из Каунаса со счётом 69:64.