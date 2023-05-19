«Реал» обыграл «Барселону» и стал вторым финалистом Евролиги

В Каунасе (Литва) завершился второй полуфинальный матч в рамках «Финала четырёх» в Евролиге между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 78:66. Таким образом, клуб из Мадрида стал вторым финалистом Евролиги сезона-2022/2023. В решающем матче «Реал» сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Самым результативным игроком матча стал центровой «Реала» Уолтер Тавареш, оформивший дабл-дабл. В его активе 20 очков и 15 подборов. Его партнёр по команде Марио Хезонья набрал 14 очков. В составе «Барселоны» отличился форвард Алекс Абринес с 16 очками.

«Барселона» сыграет в матче за третье место с «Монако», который сегодня проиграл в полуфинале «Олимпиакосу» со счётом 62:76.