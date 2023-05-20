Marca: «Барселона», скорее всего, уволит Ясикявичюса. Клуб заинтересован в Паскуале

«Барселона» заинтересована в сотрудничестве с главным тренером баскетбольного «Зенита» Хавьером Паскуалем.
Как сообщает Marca, главный тренер баскетбольного клуба «Барселона» Шарунас Ясикявичюс, скорее всего, будет уволен. Для тренера практически невозможно остаться в клубе после поражения от «Реала» в полуфинале Евролиги.
Отмечается, что характер тренера давно раздражал раздевалку, так как во многих поражениях специалист напрямую винил игроков.
Главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль является кандидатом на пост тренера каталонцев и находится в поле зрения «Барселоны».
Напомним, «Барселона» уступила «Реалу» в полуфинале Евролиги со счётом 78:66. «Каталонцы» сыграют в матче за третье место с «Монако». Поединок пройдёт в воскресенье, 21 мая, и начнётся в 17:00 мск.
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