«Это неприемлемо». Экс-игрок НБА раскритиковал Тейтума за его игру в матче с «Майами»

Бывший игрок НБА Джей Уильямс критически высказался об одном из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме после его игры в первом матче в рамках финала Восточной конференции с «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.

«Я разочарован в парне, который является частью нашего братства. Он же звезда. Но четыре броска во второй половине – просто неприемлемо для игрока его калибра», — сказал Уильямс в эфире First Take.

В матче с «Майами» Тейтум стал самым результативным игроком «Бостона». В его активе 30 очков. Кроме того, он сделал семь подборов и отдал одну результативную передачу. При этом Джейсон совершил три потери в концовке встречи.

Отдельное место в раздевалке «Бостона» для сына Джейсона Тейтума: