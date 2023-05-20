Джейлен Браун отказался комментировать инцидент Уильямса с Батлером
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Звёздный защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун не стал комментировать стычку его партнёра по команде форварда Гранта Уильямса с лидером «Майами Хит» Джимми Батлером.
«Следующий вопрос», — ответил Браун на послематчевой пресс-конференции.
В середине четвёртой четверти при счёте 96:87 произошёл инцидент между Батлером и Уильямсом. Сразу после этого момента «Майами» сделали рывок со счётом 24-9 и выиграли матч.
Джимми закончил матч с 27 очками, восемью подборами, шестью результативными передачами и тремя перехватами.
Встреча проходила в рамках серии финала Восточной конференции и закончилась победой «Майами» со счётом 111:105. Счёт противостояния — 2:0 в пользу «Хит».
Победитель серии выйдет в финал НБА.
Тем временем Грант Уильямс от ответа не ушёл:
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