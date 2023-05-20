Джейлен Браун отказался комментировать инцидент Уильямса с Батлером

Звёздный защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун не стал комментировать стычку его партнёра по команде форварда Гранта Уильямса с лидером «Майами Хит» Джимми Батлером.

«Следующий вопрос», — ответил Браун на послематчевой пресс-конференции.

В середине четвёртой четверти при счёте 96:87 произошёл инцидент между Батлером и Уильямсом. Сразу после этого момента «Майами» сделали рывок со счётом 24-9 и выиграли матч.

Джимми закончил матч с 27 очками, восемью подборами, шестью результативными передачами и тремя перехватами.

Встреча проходила в рамках серии финала Восточной конференции и закончилась победой «Майами» со счётом 111:105. Счёт противостояния — 2:0 в пользу «Хит».

Победитель серии выйдет в финал НБА.