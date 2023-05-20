Трэй Томпкинс и Калеб Хомсли покинут «Зенит»

Американские легионеры санкт-петербургского «Зенита» Трэй Томпкинс и Калеб Хомсли покинут клуб с берегов Невы, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на неназванные источники.
Официальной информации по этому поводу пока нет. У обоих игроков были однолетние контракты.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Томпкинс провёл 29 матчей за «Зенит», в которых набирал 9,3 очка, делал 4,1 подбора и 0,6 передачи в среднем за игру. На счету Хомсли 48 матчей со статистикой в 11,2 очка, 2,9 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч.
Ранее также появилась информация, что главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может возглавить «Барселону».
Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» занял четвёртое место, уступив в полуфинальной серии УНИКСу (3-4), а затем в серии за третье место столичному ЦСКА (1-4).
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