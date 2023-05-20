Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Баркли намекнул, кто станет чемпионом НБА в этом сезоне

Известный аналитик и член Зала славы Чарльз Баркли поделился мнением, кто выиграет титул НБА в текущем сезоне.

«Я не могу дождаться финала, потому что знаю, что в Денвере есть несколько хороших полей для гольфа», — сказал Баркли в эфире TNT.

Напомним, после двух первых матчей финала Западной конференции «Денвер» ведёт 2-0 у «Лос-Анджелес Лейкерс».

Во втором матче серии лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 результативных передач. Это достижение помогло Йокичу установить рекорд НБА по количеству игр подряд с трипл-даблами в плей-офф (4).

Третий матч серии пройдёт в ночь на 21 мая. Победитель противостояния выйдет в финал НБА, где встретится с представителем Восточной конференции — «Бостоном Селтикс» или «Майами Хит».