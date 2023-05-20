Бриттни Грайнер: я была буквально в клетке в России

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выступающая за «Финикс Меркури», высказалась о том, что прослушала стоя гимн США перед первым матчем нового сезона WNBA с «Лос-Анджелес Спаркс».
На протяжении сезона-2020 Грайнер и некоторые другие игроки ассоциации иногда опускались на колени во время звучания гимна в качестве протеста против социальной несправедливости.
«У вас есть право протестовать, право высказываться, задавать вопросы, бросать вызов и делать все подобные вещи. То, через что я прошла, и всё, что с этим связано, значат для меня немного больше теперь. Поэтому я хочу быть на ногах. Я буквально была в клетке [в России] и не имела возможности стоять так, как мне хотелось.
Имея возможность слышать мой гимн, видеть мой флаг, я определённо хочу стоять. При этом каждого, кто не встанет или не выступит, я поддержу на 100 процентов. Это наше право как американцев в этой великой стране», — приводит слова Грайнер ESPN.
Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Она признала вину.
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