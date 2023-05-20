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Прощание со скончавшимся главным тренером ЦСКА-2 Предрагом Бадняревичем пройдёт 22 мая

Прощание со скончавшимся главным тренером ЦСКА-2 Предрагом Бадняревичем пройдёт 22 мая
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Церемония прощания со скоропостижно скончавшимся главным тренером ЦСКА-2 Предрагом Бадняревичем состоится в Москве в понедельник, 22 мая, в 12:00 мск во Дворце спорта «Динамо» по улице Лавочкина, 32, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Вход на гражданскую панихиду будет осуществляться через зрительское крыльцо со стороны улицы Лавочкина.

Сообщается, что после церемонии тело специалиста будет транспортировано в его родную Сербию, где и будет предано земле.

Предраг Бадняревич скончался 14 мая на 61-м году жизни. Он возглавил вторую команду армейцев в сезоне-2020/2021, и через год коллектив занял шестое место в Суперлиге, показав лучший результат в истории.

Напомним, в сезоне-2022/2023 победителем Суперлиги стал «Уралмаш» из Екатеринбурга, в финальной серии плей-офф обыгравший по итогам трёх матчей московскую «Руну».

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