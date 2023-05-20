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Тони Аллен — о Джа Моранте: я связываюсь с его отцом каждый день

Тони Аллен — о Джа Моранте: я связываюсь с его отцом каждый день
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Чемпион НБА 2008 года и экс-игрок «Мемфис Гриззлиз» Тони Аллен рассказал, как поддерживает звёздного разыгрывающего Джа Моранта.

«Я связываюсь с его отцом каждый день. Говорю ему, что я их поддерживаю, что я рядом. Я всегда здесь, если понадоблюсь. Я проходил что-то похожее, я знаю, как это сложно.

Очень важно, чтобы вокруг него были правильные люди. Я знаю, что это звучит клишированно, но правда, очень важно, чтобы вокруг были друзья, которые скажут, когда ты неправ, когда ты должен собраться и сделать верное решение», — приводит слова Аллена Uproxx.

Напомним, Морант был снова замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодой звездой. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет.

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