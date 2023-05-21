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Хэм высказался о том, что у Расселла всего один точный бросок с игры в матче с «Денвером»

Хэм высказался о том, что у Расселла всего один точный бросок с игры в матче с «Денвером»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм после третьей игры серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» ответил на вопрос о неудачной игре разыгрывающего «озёрников» Д’Анджело Расселла.

Третья игра завершилась победой «Наггетс» со счётом 119:108. Расселл попал всего один раз с игры при восьми попытках.

«Всё хорошо, он просто должен оставаться агрессивным. Но всё будет хорошо», — приводит слова Дарвина Хэма журналист The Athletic Йован Буха на своей странице в социальных сетях.

В плей-офф текущего розыгрыша НБА Д’Анджело Расселл принял участие в 15 матчах, в которых набирал 13,9 очка, совершал три подбора и отдавал 4,8 результативной передачи в среднем за игру.

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