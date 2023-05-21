Джамал Маррей повторил достижение Девина Букера и Аллена Айверсона в плей-офф НБА

Разыгрывающий, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в первой половине третьего матча финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:108, 3-0) набрал 30 очков.

Таким образом, 26-летний Маррей стал третьим игроком в плей-офф НБА с 1997 года как минимум с 30 очками за первую половину встречи постсезона. Ранее это удавалось Девину Букеру (33 очка в 2021 году) и Аллену Айверсону (30 — в 2001-м).

В нынешнем розыгрыше плей-офф разыгрывающий принял участие в 14 играх, набирая в среднем 27,9 очка, делая 6,2 передачи и 5,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,5, трёхочковых — 41,2.

Ранее главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун ответил на вопрос об игре Джамала Маррея.