Колдуэлл-Поуп: «Денвер» не получает должного признания, и мы принимаем это близко к сердцу
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Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп после третьего матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» заявил, что его команда не получает заслуженного признания.
«Денвер» выиграл третий матч со счётом 119:108 и ведёт в серии — 3-0. Кентавиус Колдуэлл-Поуп в этой игре набрал 17 очков и совершил три подбора.
Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
Четвёртая игра состоится на площадке «Лейкерс» в ночь на 23 мая.
«Мы аутсайдеры. Мы не получаем достаточного признания за то, что делаем. Мы не просто так занимаем первое место в Западной конференции, на то есть причина. И когда о нас не говорят, когда мы не получаем должного признания, то принимаем это близко к сердцу», — сказал Колдуэлл-Поуп на пресс-конференции.
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