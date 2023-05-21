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Расселл рассказал, при каких условиях «Лейкерс» смогут сравнять счёт в серии с «Денвером»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал итоги третьего матча финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (108:119, 0-3). Баскетболист считает, что шансы сравнять счёт в серии у калифорнийской команды есть.

«Нам нужно проделать колоссальную работу для того, чтобы вернуться в игру [при счёте 0-3]. Мы должны изучить видеоматериалы и понять, как мы можем улучшить ситуацию», — заявил Расселл в послематчевом интервью.

Защитник в сегодняшней игре набрал лишь три очка, реализовав один бросок с игры из восьми попыток.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Расселл принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 13,9 очка, делая 4,8 передачи и три подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 31,4.